Documentaire Graafland in première in de snackbar

Ronald Graafland en oud-collega René van Dieren

Komende zondag gaat bij FOX de documentaire over Ronald Graafland in première. En de voorvertoning van die docu rondom de oud-keeper van Feyenoord en Excelsior vond plaats op een bijzondere locatie. In de snackbar, die centraal staat en stond in zijn leven.

Familie en collega's kwamen donderdag bij elkaar om de film te zien. En zij weten het al, maar de buitenwacht wellicht niet, Graafland heeft ook een serieuze kant. Een kant die we niet vaak zien, maar in deze film des te meer. Graafland spreekt openhartig over een hersenkneuzing, die grote impact heeft gehad op het verloop van het carrière. En over het plotselinge overlijden van zijn vader. Graafland spreekt er openhartig en emotioneel over. Zondag kan iedereen bij FOX de docu 'Vallen en Opstaan' over Ronald Graafland zien. Geen FOX? Over drie maanden is het ook te zien op TV Rijnmond