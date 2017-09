Rotterdam Pride van start met als thema Veiligheid

Met het hijsen van de regenboogvlag bij onder meer de Erasmus Universiteit is donderdag Rotterdam Pride begonnen, het evenement waarbij seksuele diversiteit wordt gevierd, maar wel ook met een serieuze noot. Zo is het thema dit jaar 'Veiligheid'.

Voor de vierde keer zal Rotterdam roze kleuren, met tal van bijeenkomsten, tochten en natuurlijk diverse feesten. Op het programma staan in ieder geval de Pride Walk, een talkshow, de Keerweer Parade en een LHBTI-conferentie.

De Rotterdamse Iris van der Graaf gaat de Pride zeker vieren. Zij werd geboren als jongen en gaat sinds 2013 volledig als vrouw door het leven. “Ik zit zoveel beter in mijn vel”, vertelt ze. “Vroeger was ik heel erg gesloten en had ik weinig vrienden. En nu ben ik een heel gelukkig mens.”

Van der Graaf voelde als kind al dat het stempel ‘jongetje’ niet paste. “Ik wilde ook jurkjes en vrolijke kleurtjes. En mijn familie dacht daarom dat ik homo was. In een conservatief gezin voelde ik dat het niet ok was en ik stopte mijn gevoelens dus weg.”

De Stichting Rotterdam Pride hoopt op een veilig klimaat waarin je mag zijn wie je bent ongeacht je geaardheid of gender identiteit.

Iris kwam op haar dertigste uit kast. En nog merkt ze dat ze nog niet overal geaccepteerd wordt. Zo wordt ze soms nageroepen of vreemd aangekeken op straat. “En dat kwetst je tot diep in je ziel en maakt je onzeker.”