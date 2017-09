Man gestoken bij beroving in Rotterdam-Zuid

Een 54-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag bij de Slinge in Rotterdam-Zuid gewond geraakt bij een mislukte beroving.

De dader probeerde ter hoogte van de Diepenhorst de schoudertas van de man te pakken, maar dat mislukte. Daarna stak hij het slachtoffer in zijn rug. De man raakte licht gewond. De politie zoekt getuigen.