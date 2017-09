Dode hond met steen om nek in Rotterdamse singel

Foto: MediaTV Een van de affiches. Foto: MediaTV

In een singel in Rotterdam-Centrum is een dode hond gevonden. Het dier zat vast aan een touw met daaraan een zware steen.

Een voorbijganger zag het dode dier in het Stokviswater drijven en waarschuwde de politie. Brandweerlieden hebben de hond uit het water gehaald. In de buurt hangen sinds een paar dagen affiches van een vermiste hond. Mogelijk gaat het om hetzelfde dier. Onderzoek moet dat verder uitwijzen. De politie kon nog niets vertellen over de vondst. ''We doen daar ter plaatse uiteraard wel onderzoek, maar ik kan nu nog niets vertellen over de uitkomst daarvan'', aldus een woordvoerster donderdagavond.