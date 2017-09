Geitenhouderij Mijnsheerenland op losse schroeven

Van Kerkhoven en Pieren

Het is vrijwel zeker dat er geen geitenhouderij in Mijnsheerenland gaat komen. De GGD Zuid-Holland Zuid komt met een advies om nieuwe geitenstallen niet dichter dan twee kilometer in de buurt van woningen te bouwen.

In juli ondertekenden 1400 bewoners van Mijnsheerenland een petitie tegen de komst van de biologische geitenhouderij. En zij lijken nu gelijk te krijgen. "Ik denk dat de kans dat dit door gaat heel klein is", zegt Jacques van Kerkhoven van Vereniging Dorp Mijnsheerenland. "Het is gebleken dat er gezondheidsrisico's zijn, wanneer je binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij woont. Dat risico wil ik niet lopen." De GGD Zuid-Holland Zuid neemt de conclusies van een RIVM-rapport over en geeft een advies aan de gemeente Binnenmaas. Waarschijnlijk krijgt de ondernemer van de geitenhouderij dankzij het advies geen vergunning, waardoor hij met een flinke schadepost zit. Hij wacht nog een aanvullend RIVM-rapport af, alvorens hij nieuwe stappen gaat maken.



Frans-Jan Pieren startte in juni een petitie tegen de komst van de geitenhouderij. "De gemeente heeft altijd gezegd dat ze zich laten adviseren door experts. Het advies van de GGD Zuid-Holland-Zuid ligt er. Dus daar zijn wij ongelofelijk blij mee. De gemeente kan nu niet anders, dan het niet door te laten gaan." Volgende week donderdag neemt de gemeente Binnenmaas een besluit over de geitenhouderij.