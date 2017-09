OM schikt corruptiezaak voor kwart miljard

In deze straat staan de bedrijven geregistreerd. Foto: streetview

Telecombedrijf Telia schikt een corruptiezaak voor bijna 230 miljoen euro. Drie in Rotterdam gevestigde dochterbedrijven van Telia zijn akkoord gegaan met een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) om de zaak op deze manier af te handelen.

Het OM maakte dit donderdagavond bekend. Het gaat om de bedrijven Sonera Holding, TeliaSonera UTA Holding en Telia Sonera Uzbek Telecom Holding aan het Rodezand in Rotterdam.

De zaak draait om omkoping en valsheid in geschrifte in Oezbekistan. Volgens justitie betaalden de bedrijven in Rotterdam de oudste dochter van de toenmalige president van het Aziatische land, Islam Karimov, jarenlang steekpenningen. Het bedrijf maakte gebruik van de Nederlandse financiële sector.

Ook met de Amerikaanse autoriteiten heeft de multinational, die het hoofdkantoor in Stockholm heeft, een schikking getroffen. In totaal is het bedrijf aan alle schikkingen 809 miljoen euro kwijt.