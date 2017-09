Mannen stelen gereedschapskist uit bestelauto in Schiedam

In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 maart wordt uit een bestelauto een volle gereedschapskist weggenomen. De auto is een Peugot Partner. Die staat geparkeerd aan de Pernissestraat in Schiedam.