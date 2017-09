Grootste Zwanenmeer ter wereld in Luxor Rotterdam

Maar liefst tachtig dansers van het Shanghai Ballet uit China voeren de komende dagen het Zwanenmeer van Tsjaikovski op in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam.

Het is het grootste Zwanenmeer aller tijden met 48 zwanen op het podium. Tweemaal zoveel als normaal.

Het Shanghai Ballet is naar Nederland gehaald door producent Stardust Theatre van Henk van der Meijden. De tour gaat door Nederland en België.

De recensies van de voorstelling, die al in Amsterdam, Gouda, Breda en Heerlen heeft gestaan, zijn zeer lovend. De openingsavond in het Nieuwe Luxor was dan ook snel uitverkocht. Voor de komende dagen zijn nog wel kaarten te koop.

De voorstellingen in Rotterdam zijn tot en met 24 september. Daarna volgen de steden Apeldoorn, Den Haag, Leeuwarden en Antwerpen.