Dode bij schietpartij in Spijkenisse

Afzetting in Spijkenisse De mogelijke vluchtauto. Foto: MediaTV Kogelgat in terrasruit

Bij een schietpartij in Spijkenisse is donderdagavond een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in een geparkeerde auto in de Lisstraat geraakt en overleed ter plaatse.

De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De auto is voorzien van een Belgisch kenteken. Kort na 21.00 uur hoorden omwonenden zeker acht schoten, aldus een verslaggever van RTV Rijnmond ter plaatse. Een kogel doorboorde ook een ruit van een terras van een woning. Even later kwam er een melding van een autobrand bij de brandweer binnen aan de Achterzeedijk in Barendrecht. Mogelijk gaat het om de vluchtauto van de schutter. De politie kon donderdagavond laat nog weinig zeggen over de omstandigheden rond de schietpartij.