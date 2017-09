Zwaargewonde bij schietpartij in Spijkenisse

Kogelgat in terrasruit

Bij een schietpartij in Spijkenisse is een man zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. Kort na 21.00 uur hoorden omwonenden zeker acht schoten in de omgeving van de Rozenlaan.

Een kogel doorboorde een ruit van een terras van een woning. Meer volgt.