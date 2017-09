Titelverdediger KCC naar RWA

Zuid-Holland Korfbal Cup

De loting van de eerste ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup is donderdagavond verricht op het politiebureau aan de Veilingsweg in Rotterdam. Titelverdediger KCC/SO Natural neemt het in de eerste ronde in een uitwedstrijd op tegen RWA uit Poortugaal.

PKC/SWK Groep speelt eveneens buitenshuis. De Papendrechters nemen het op tegen KV Refleks. Alle duels worden rond 20 oktober gespeeld.

De volledige loting:

Good Luck - Erasmus

OZC - HKV/Ons Eibernest

Weidevogels - Albatros

Dijkvogels - KCR

VEO - GKV/Enomics

KOAG - IJsselvogels

ACKC - Almkerk Korbis

Conventus - ONDO

Gemini - Kinderdijk

Nikantes - Merwede/Multiplaat

RWA - KCC/SO natural

NIO - ODO

Twist - Valto

Ventura Sport - Velocitas

Dubbel Zes - WION

Refleks - PKC/SWK Groep

Sperwers - Vitesse

Triade - Vriendenschaar

DVS'69 - Oranje-Wit

Movado - ADO

GKV - Meervogels

Maassluis - Nieuwerkerk

