Docu KUYT feestelijk in première

Dirk Kuyt en zijn familie Nationaal Film Festival in Utrecht

De documentaire KUYT van regisseuse Deborah van Dam is donderdagavond tijdens het Nationale Film Festival feestelijk in première gegaan. Dirk Kuyt had veel (voetbal)vrienden uitgenodigd om zijn laatste seizoen nog eens her te beleven.

Uiteraard waren ook vrouw Gertude en de kinderen aanwezig in Utrecht. Ook de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord Jan de Jong, ex-voetballer Pierre van Hooijdonk, vriend en ADO-trainer Fons Groenendijk en zelfs SP-leider Emile Roemer passeerden de rode loper. KUYT gaat over het laatste seizoen van Dirk Kuyt als voetballer. Zoals iedereen weet ging in dat seizoen zijn ultieme droom in vervulling: kampioen worden met Feyenoord. Op zondag 15 oktober 15 oktober wordt KUYT uitgezonden op NPO1 om 21:20.