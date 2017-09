Jan Boskamp te gast in FC Rijnmond

Jan Boskamp is vrijdag te gast in FC Rijnmond. Samen met presentator Etienne Verhoeff en analist Geert den Ouden blikt hij vooruit op het voetbalweekend.

Naast de gebruikelijke vooruitzichten van de heren op Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht is er ook een reportage te zien rond de première van KUYT, de documentaire van het laatste seizoen van Dirk Kuyt.





Oude Luxor

Jan Boskamp is op woensdag 4 oktober te zien in het Oude Luxor. Onder leiding van Evert ten Napel vertellen beide Feyenoord-iconen over hun voetbalcarrière en worden er uiteraard genoeg anekdotes verteld.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:19 en wordt daarna ieder uur herhaald.