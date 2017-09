A20 naar Hoek van Holland weer open na ongeluk

De A20 richting Hoek van Holland is vrijdagochtend ter hoogte van Rotterdam-Centrum helemaal afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Rijkswaterstaat heeft de weg rond 10:10 uur weer vrijgegeven.

De problemen begonnen toen iemand rond 08:15 uur van het Rozenviaduct over de A20 sprong. Het slachtoffer is met een spoedtransport naar het EMC gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is onbekend.



De weg was compleet afgesloten tussen het Terbergseplein en Rotterdam- Centrum. Automobilisten die naar Rotterdam wilden, moesten omrijden via Den Haag.

Door het ongeluk had het verkeer rond 08:40 uur meer dan een uur vertraging.