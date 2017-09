Dode gevonden in Vlaardingen

Foto: MediaTV

Agenten hebben vrijdagochtend in de Krabbeplas in Vlaardingen een lichaam gevonden. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie sluit een misdrijf niet uit.

De politie was een zoektocht begonnen nadat ze een melding had gekregen over een vermissing. Het lijk werd rond 08:45 uur ontdekt. Het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat. De omgeving van de Krabbeplas is afgezet voor politieonderzoek.