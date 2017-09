Dode vrouw Krabbeplas is slachtoffer van misdrijf

Foto: MediaTV

De vrouw die vrijdagochtend dood werd gevonden in een sloot bij de Krabbeplas in is een 21-jarige Vlaardingse. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie begon in de nacht van donderdag op vrijdag een grote zoekactie nadat een melding van een vermiste vrouw was binnengekomen. Rond 06.15 uur werd het slachtoffer door agenten gevonden. In de loop van de dag werd bekend dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. Inmiddels is een 31-jarige man uit Schiedam aangehouden.