Om Oosterflankse bewoners en buurtjes achter de facades en vol met sloten behangen deuren vandaan te halen is er met gemeentelijke Couleur Local-subsidie een heuse thee- en koffiebus met aanhangwagen ontwikkeld door de Powerboatkunst- en Stormfabriekgroep.

Powerboat-designer Bas Kortemett is ontwikkelaar en bouwer van dit ingenieus open, in en opklapbare ontmoetings-vehikel dat een grijpeurootje of 25.000 heeft gekost.

De kunstzinnige thee- en koffiewagen is nagebootst van de kleinere Dordtse prototype-variant waar eerder al proeves van bekwaamheden in diverse buurten mee zijn afgelegd

In de Couleur Local welzijnspot bij de Rotterdamse subsiedieverstrekker zit nog voldoende geld voor meerdere van dit soort kunstzinnige mobiele ontmoetingsplekken van de uitstek, maar dan moeten geinteresseerde wijken wel voor 1 januari 2018 een aanvraag indienen.

Dat kan met behulp van de met Stormfabriek samenwerkende Powerboat-initiatoren.

Uwer vloggenist Jfk beproefde op nationale Plasdag aan de Oosterflankse Evenaar voor u even het gebruikersgemak en de vandaalbestendigheid van deze verrijdbare constructie.....