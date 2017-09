Vergeten Verhalen wordt boek

Eén van de verhalen in het boek

De serie 'Vergeten Verhalen' van het radioprogramma Middag aan de Maas bij RTV Rijnmond staat aan de basis van het boek 'Vergeten Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen. Het boek is gemaakt door Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 NU en wordt dinsdag 26 september gepresenteerd.

Van der Hoeven is al vanaf de start van Middag aan de Maas in 2011 vaste gast in de historische radiorubriek. "Dat moet een boek worden", denkt hij bij het zien van alle titels van de verhalen.

Bij alle verhalen horen voorwerpen uit de collectie van Museum Rotterdam 40-45 NU. De collectie bestaat veelal uit giften van Rotterdammers. Het gaat om voorwerpen die iets vertellen over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.

De collectiestukken zijn vooral van emotionele waarde. Ze vertellen allemaal een persoonlijk verhaal. Uit de ongeveer 140 verhalen die Van der Hoeven de afgelopen zes jaar op de radio heeft verteld, heeft hij er 100 gekozen. "Er waren mooie verhalen, meeslepende verhalen, soms trieste maar ook verhalen met een lach".

De verhalen zijn voor het boek opnieuw geschreven. Bij elk verhaal zijn de voorwerpen uit de collectie te zien. De uitzending van Middag aan de Maas komt op 26 september live vanuit Museum Rotterdam 40-45 NU aan de Coolhaven in Rotterdam.

Het boek is vanaf 27 september verkrijgbaar bij verschillende Rotterdamse boekhandels en bij het museum.