23 september: Naar de polder met Chris Natuurlijk

De Dag van het Polderlandschap, Poolparty voor dogs, het mooiste van Trompenburg Tuinen en historische roman Abraham Tuschinski

Polderen in Midden-Delfland

In de polder hoort Chris Natuurlijk over de Dag van het Polderlandschap , een dag waarop de Midden-Delfland Vereniging laat zien hoe belangrijk het is om dit gebied groen en open te houden.

Zwembadfeestje voor honden

Voor de buitenzwembaden is het einde seizoen. Ze sluiten hun deuren en omdat het op 23 september de laatste dag is, mogen in het Rotterdamse Van Maanenbad honden komen zwemmen met hun baasjes. Het wordt een echte Dogparade 010 Poolparty

Roodborstjes en dahlia's

Kunstenaar Willem van Hest heeft drie seizoenen doorgebracht in Trompenburg Tuinen in Rotterdam-Kralingen. In Chris Natuurlijk maakt hij de balans op, wat maakt deze tuin nu zo mooi? De feestelijke finale van Willem van Hest met de presentatie van een boek, tentoonstellingen en verhalen is op zondag 24 september in Trompenburg tuinen en het hele weekend is er van alles te doen op de Herfstfair.

Hoofdrol voor Rotterdam in roman over Abraham Tuschinski

Tanya Commandeur vertelt op 23 september meer over het leven van bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski die helemaal terug is in de belangstelling.Zo zal er een straat naar hem worden vernoemd in Rotterdam en Tanya Commandeur heeft een meeslepende historische roman geschreven over zijn leven en een verboden liefde. In Uit liefde meneer Tuschinski beschrijft Commandeur hoe de bioscoopmagnaat zijn imperium begon met bioscopen in Rotterdam.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.