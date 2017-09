Een 22-jarige man uit Barendrecht is donderdagavond opgepakt, omdat hij bij een café liep te zwaaien met een vuurwapen.

Agenten werden rond 23:30 uur gebeld over een ruzie bij de bar op de Smitshoek in Barendrecht. Toen ze een kijkje gingen nemen, zagen ze de verdachte. In zijn auto vonden ze het wapen.

Het is nog onbekend waarom de man door het lint ging.