Veerman aan het Brielse Meer stopt ermee

Na 47 jaar heen en weer varen op het Brielse Meer gaat veerman Arie Broertje met pensioen. "Ik heb de boel verkocht. Het is nu tijd om lekker te gaan reizen met mijn vrouw."

De 79-jarige veerman is een echte Rozenburger. Hij is begonnen op de veerdienst van zijn vader. Uiteindelijk heeft hij de dienst vanaf het Veerpad in het Rozenburgse Blankenburgh naar Nieuwe Sluis overgenomen.

Broertje startte op 1 mei 1970 met zijn eigen voetveer aan het Brielse Meer, waar hij ook roeiboten verhuurde. Ondertussen verhuurde Broertje ook motorbootjes, waterfietsen en kano's. "Allemaal met eigen handen in elkaar gezet."

In elkaar zetten

Ook de veerpont 'Coppelstock' is eigenhandig door Broertje in elkaar gelast. Hij heeft hem vernoemd naar de beroemde veerman die de watergeuzen aan zag komen op 1 april 1572.

Alleen heeft de Rozenburger het nooit hoeven doen. "Ik ben altijd geholpen door mijn vrouw Hanneke, kinderen en later zelfs mijn kleinkinderen. Het was altijd vreselijk gezellig."

Laatste vaartocht

Wie nog een keertje met Broertje wil mee varen, moet snel zijn. Deze maand vaart hij in de weekenden voor het laatst. Gelukkig blijft de veerpont wel bestaan. "Dat moet, dat heb ik zwart-op-wit staan.''

Wie de nieuwe eigenaar precies is, laat Broertje nog even in het midden. "Dat is een verrassing." Wel verklapt hij dat de man al jaren in de Briel werkzaam is.