Oud-Spartaan Salfischberger: 'Sparta is veel te slecht geworden'

Onze verslaggeefster Suzanne Mulder liep vrijdagochtend in Rotterdam-Charlois wel een heel bijzondere Rotterdammer tegen het lijf: oud-Spartaan Hans Salfischberger.

De voormalige profvoetballer kwam in 1974 bij Sparta en speelde op het middenveld. "Toen was Sparta nog goed", grapt Salfischberger.

Brutaal Nederland



Salfischberger geniet nu van zijn pensioen en laat hij elke dag in de vroege uurtjes zijn twee honden uit. In alle rust, zonder veel mensen tegen te komen. "Er is in Nederland weinig respect te vinden. Het is allemaal zo brutaal geworden."

De Rotterdammer kan daarom niet wachten om Nederland te verlaten en zijn laatste jaren in het buitenland te vertoeven. "Net als in de goede oude tijd."

Internationale carrière



Jarenlang woonde Salfischberger in Japan en Duitsland voor zijn voetbalcarrière. Een tijd vol belevenissen. Zijn hoogtepunten waren de ontmoetingen met de Argentijnse voetballer Diego Maradona en Johan Cruijf.

Inmiddels volgt hij de club Sparta niet meer. "Het is veel te slecht geworden." Dit ligt volgens Salfischberger aan de trainer of het geld er is om goede spelers te kopen.

Wat hij wel doet? Genieten van zijn vrije tijd, met zijn honden. En elke ochtend na de wandeling een goede bak koffie drinken met een dubbele tompouce. "Vind je het gek dat ik tien kilo te te veel ben?"