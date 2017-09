De Wijs ondanks nekklachten inzetbaar bij Excelsior

Jordy de Wijs moest de vrijdagtraining van Excelsior aan zich voorbij laten gaan vanwege nekklachten, maar de verdediger is komende zondag tegen AZ wel gewoon inzetbaar. Jeffry Fortes trainde apart.

Trainer Mitchell van der Gaag moet het sowieso in Alkmaar nog stellen zonder de al langer geblesseerde Stanley Elbers. Mike van Duinen, weer helemaal terug van lang blessureleed, zou in Noord-Holland eventueel in de basis kunnen starten.

AZ - Excelsior begint zondag om 16.45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.