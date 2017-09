Karami: 'Lichaam begint te wennen, ritme weer op orde'

Khalid Karami

Excelsior kreeg twee tikjes te verwerken in een week tijd. Ook nog tegen dezelfde tegenstander, SC Heerenveen. In de competitie en voor de beker woensdag. En dat doet wat met een groep. "Dat is nooit prettig, maar we moeten de goede dingen eruit halen en de verkeerde dingen beter doen."

Karami is weer helemaal terug. De rechtsback was op zoek naar een nieuw avontuur, vond die niet, en besloot een nieuw contract te tekenen bij Excelsior. Daardoor miste hij wel de voorbereiding. "Dat moet je niet onderschatten, maar ik voel dat het weer echt begint voor mij," aldus de verdediger, die in de basis stond in de duels met SC Heerenveen. "Ik moet wedstrijden blijven spelen, mijn lichaam begint eraan te wennen. Het ritme is weer op orde." Zondag wacht AZ-uit en juist buitenshuis pakt Excelsior momenteel de punten. "Moeten we dit weekend maar weer doen, maar het is niet de bedoeling om uit meer punten te pakken dan thuis. Thuis spelen, daar horen punten bij." "AZ heeft een prima elftal, maar wij hebben elke week kans. Als wij een topdag hebben, kunnen wij hoge ogen gooien."