Amateurclub Swift schreeuwt en juicht na loting Feyenoord

Het was een onvervalst sprookje woensdagavond in Amsterdam. De kleine amateurclub AVV Swift versloeg titelhouder Vitesse in de eerste ronde uit de KNVB-Beker. Maar hier bleef het niet bij. Want hun tegenstander voor de tweede ronde is niemand minder dan Feyenoord.

Clubhuis Swift ontploft bij het horen van deze loting uitslag. "Spelen in De Kuip is een droom die uitkomt. En helemaal tegen de landskampioen", vertelt René van Pareren, teammanager van AVV Swift. Diehardfans

De voetbalspelers kijken het meest uit naar de 30 duizend toeschouwers die in De Kuip naar de wedstrijd komen kijken. "Dat is natuurlijk once in a lifetime. Normaal spelen we onze wedstrijden voor 150 of misschien 200 man." Bang voor diehard-Feyenoordsupporters is Van Pareren niet. "Natuurlijk wil elke voetbalfan dat zijn eigen club doorgaat. Maar sympathie voor zo'n clubje als ons zal er zeker zijn." "En we geven ons niet zomaar gewonnen. We gaan er alles aan doen om Feyenoord te verslaan." Tactiek

Gelukkig heeft de club nog een maand om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Want een makkelijke klus wordt het niet. Hun tactiek? "Hetzelfde riedeltje als anders. Gewoon twee keer per week trainen en ons stinkende best doen om er een mooie wedstrijd van te maken." File

De tweede wedstrijd van het bekertoernooi wordt 24, 25 of 26 oktober gespeeld. Het animo vanuit het thuisfront is groot. "Ik gok dat er wel 4 à 5 duizend supporters meegaan. Het wordt dus een grote file op de A4 en A13 richting Rotterdam."