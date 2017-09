Vilhena: 'Ik ben soms te gehaast in de aanval'

Tonny Vilhena speelt zaterdag tegen NAC Breda alweer zijn 150-ste competitiewedstrijd voor Feyenoord. De middenvelder is pas 22 jaar, maar heeft al veel meegemaakt in Rotterdam. "Ik heb een stukje ervaring, maar er zijn altijd verbeterpunten. Daar probeer je aan te werken," zegt de international. "Ik ben soms in de aanval te gehaast. Ik moet rustiger zijn, zodat ik meer goals kan maken."

Donderdag werd Feyenoord in de tweede ronde van de KNVB-beker gekoppeld aan amateurclub Swift. "Lekker toch. Maar een zekerheidje is het niet, heb je gezien met Vitesse. In voetbal is niets onmogelijk."

Komende zaterdag komt NAC Breda op bezoek in Rotterdam. "Een zware pot," denkt Vilhena. "We leven van wedstrijd tot wedstrijd. Zaterdag moeten wij weer laten zien wat wij in huis hebben."