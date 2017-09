Geslaagd werkervaringsproject verstandelijk beperkte jongeren in Rotterdam

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben het afgelopen jaar meegedaan aan een succesvol project om meer werkervaring op te doen. "Soms was het zwaar, maar ik heb volgehouden."

De zogenoemde Job Academie is voor jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam. In hun laatste jaar mogen ze werkervaring opdoen door een jaar stage te lopen in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.

Acht van de dertien jongeren van de eerste lichting die meededen, hebben hier een betaalde baan aan overgehouden, twee volgen een mbo-opleiding en twee zoeken nog een baan.

Eén loopt een jaar extra mee. "Om meer zelfvertrouwen te krijgen", legt Paul Meeuwsen van de Job Academie uit. "We hopen dat ze op die manier zelfverzekerder op de arbeidsmarkt komt."

Patiënten vervoeren

Een van de jongeren die een baan heeft gekregen in het Franciscus Vlietland, is de 18-jarige Estelle Berkhout. Na drie stages mocht ze blijven bij patiëntentransport.

"Ik vervoer patiënten in het ziekenhuis met een rolstoel of met hun bed. Dan breng ik ze naar de rötgenafdeling of de echo. Deze baan bevalt me heel goed", vertelt Berkhout vrijdag trots.

Doorzettingsvermogen

Zwaar was het het afgelopen jaar soms wel, geeft ze toe. "Ik moet vroeg op. De wekker gaat om 05:30 uur. Ik moet om 08:00 uur beginnen en werk tot 16:30 uur. Maar door mijn doorzettingsvermogen heb ik volgehouden."

Het contract van Berkhout loopt in november af. Volgende maand hoort ze of ze in het Vlietland ziekenhuis mag blijven.

Talent

Meeuwsen is blij met het succes van de Job Academie. "De resultaten zijn eigenlijk beter dan verwacht. Een nieuwe groep is inmiddels begonnen met hun stage. Hier krijgen ze de kans om hun talent te laten zien."