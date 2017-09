Verhaar: 'Mokken en schoppen niet de manier'

Thomas Verhaar speelt nauwelijks bij Sparta. Slechts sporadisch maakt trainer Alex Pastoor gebruik van de Rotterdammer, die wel inviel in het teleurstellende bekerduel met RKC Waalwijk. "Ik ben niet tevreden over mijn situatie, dat lijkt me duidelijk, maar lopen mokken en overal tegenaan schoppen is niet de manier om eruit te komen," zegt hij.

"Ik probeer in de minuten die ik krijg mezelf te laten zien en op trainingen ligt de focus op ontwikkelen. Het is lastig voor mij, maar dat is voor iedere speler zo. De trainer maakt keuzes, daar kan je anders over denken, maar dat is niet relevant. De trainer is daarvoor aangesteld en daar moet je hem ook in steunen, vind ik. Ik doe er alles aan om te zorgen dat hij voor mij gaat kiezen."

Verhaar hoopt snel op zijn kans. "Ik ben een volwaardig selectiespeler, die kans maakt op een basisplaats. Als andere jongens minder presteren wordt die kans groter. En als ik op trainingen en in de minuten die ik speel laat zien dat ik er klaar voor ben, is die kans er wel. Dan gaan we zien wat de trainer besluit."

Sparta speelt zaterdagavond uit bij ADO Den Haag. Dat duel begint om 20.45 uur.