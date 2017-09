Basaçikoglu: 'Vertrouwen van trainer terugbetalen'

Bilal Basaçikoglu is weer helemaal terug na een vervelende knieblessure. Tegen PSV viel hij in en ook tegen ADO Den Haag voor de beker kwam de aanvaller binnen de lijnen. Uit een voorzet van Basaçikoglu opende Steven Berghuis afgelopen woensdag de score.

Zijn invalbeurt leverde hem lovende kritieken op. "Altijd lekker als er positief over je gesproken wordt. Maar ik moet die lijn wel vasthouden, ook de volgende wedstrijd laten zien dat ik van waarde kan zijn."

De concurrentie voor Basaçikoglu is moordend. "Maar dat is normaal, als je Champions League speelt," zegt de flankaanvaller. "Ik heb vorig jaar veel minuten gemaakt. Na drie weken blessure heb ik nu ook tegen PSV weer gelijk gespeeld, de trainer geeft mij vertrouwen, dat moet ik terugbetalen."

Zaterdag is NAC Breda de volgende tegenstander van Feyenoord. "We moeten fel beginnen, dat moeten we rechtzetten na ADO Den Haag (beker). Als wij sterk beginnen, lekker fel, krijgt bijna niemand hier de punten mee naar huis."