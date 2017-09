Scholieren opgepakt na online pesterijen op Voorne-Putten

Twee tienermeiden uit Voorne-Putten zijn dinsdag onder het toeziend oog van hun schoolgenoten door agenten uit de klas gehaald en meegenomen naar het politiebureau. Ze worden verdacht van het mishandelen van twee meisjes op de school.

Wekenlang werden de slachtoffers via sociale media belaagd door de twee, waardoor de meisjes niet meer naar school durfden. Andere leerlingen deden aan de pesterijen mee.

Op 21 augustus werden de twee door de pesters met een smoes naar school gelokt, waar ze werden ingesloten door een grote groep jongeren en mishandeld. Dat werd gefilmd en verspreid via internet. De beelden gingen de hele school over.

De slachtoffers besloten daarop aangifte te doen bij de politie. Ze werden opgevangen door agenten en konden uitgebreid hun verhaal doen. Ook justitie en het schoolbestuur werden door de politie ingelicht.

Afgelopen dinsdag hielden agenten de twee meisjes aan en namen hen mee naar het politiebureau. Ze zijn geschorst van school en moeten zich later voor de mishandeling verantwoorden bij de rechter.

Ook de andere pesters kwamen aan bod. Een voor een zijn ze door agenten uit de klas gehaald voor een persoonlijk gesprek. Ook zijn alle ouders ingelicht over de rol van hun kinderen in de pesterijen. De naam van de school is niet bekendgemaakt.