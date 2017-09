Grootschalig onderzoek na dodelijke schietpartij Spijkenisse

Een team van twintig rechercheurs is vrijdag gestart met het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Spijkenisse. Het slachtoffer is een 55-jarige man uit het Belgische Brasschaat.

Het slachtoffer werd donderdagavond in zijn auto doodgeschoten in de Lisstraat. hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De schutter is volgens getuigen gevlucht in een auto.

Korte tijd later kreeg de politie een melding dat er in Barendrecht een auto in brand stond. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij.

Buurtbewoners reageerden vrijdag geschokt op de gebeurtenissen: "Wij hoorden een aantal knallen. Zes á acht, kort achter elkaar. We dachten eerst aan vuurwerk, maar het bleken schoten te zijn", zegt een bewoner van de tegenover gelegen Rozenlaan.

Tot zijn schrik ontdekte hij even laten dat er in de ruit van zijn terras een kogelgat zat. "Het is wel even schrikken, want het komt dan wel heel dichtbij."

Ook twee verdiepingen hoger is een kogel door de ruit van een woonkamer gegaan. Volgens de buurt komen deze kogels uit het wapen van het slachtoffer. "Hij heeft waarschijnlijk nog om zich heen geschoten voordat hij geraakt werd en die kogel is hier naar binnen gegaan."

"Je schrikt je rot. Ik ben vandaag thuis gebleven," besluit een van hen. "Het grijpt je best aan."