Stewardessenpakjes in de Kunsthal Rotterdam

Van een Tiroler Lederhosen tot een zomerse jurk uit Tahiti van elegante rokken tot korte hotpants. De uniformen van stewardessen veranderen mee met het modebeeld, zo laat de nieuwe tentoonstellingCabin Crew inde Kunsthal zien.

"Ik heb nu 1.417 uniformen in mijn collectie", vertelt Cliff Muskiet. Het is zijn verzameling die tentoongesteld wordt. "Ik heb er 155 uitgekozen die vanaf zaterdag te zien zijn."

Als kind kreeg Muskiet al zijn eerste uniform, één van de KLM. "Ik verzamelde alles dat met burgerluchtvaart te maken had, maar die verzameling is verplaatst naar de uniformen."

"Dankzij het internet kon ik veel makkelijker in contact komen met bedrijven en met mensen die mij aan nieuw materiaal konden helpen. Maar mijn werk als purser bij KLM helpt ook zeker." Als Muskiet op bestemming is, probeert hij daar namelijk altijd weer nieuwe vondsten te vinden.

Glamour

In de jaren 40/50 van de vorige eeuw waren de uniformen vrij simpel, pas daarna toen vliegen een luxe status kreeg, werden de uniformen ook kleurrijker. "Bloemen, kleuren, drukke patronen, hotpants, minirokjes en hoge gogo boots. In de jaren 60/70 kon het ineens allemaal", vertelt Muskiet verder.

"Vroeger moesten alle stewardessen ook geschikt zijn om miss World te worden. Ze moesten lang, slank, mooi en ongetrouwd zijn. Alles moest die glamour uitstralen."

Dat is veranderd en ook dat is terug te zien aan de uniformen. "Waar vroeger de uniformen op maat gemaakt werden, is het nu confectiekleding. Of je 20 of 50 bent, het moet iedereen goed staan."

Outfit van stewards zijn 'te saai'

De verzameling van Muskiet telt alleen kleding van stewardessen. "Bij mannen ben je nu eenmaal beperkt, bij vrouwen kun je veel meer."

"Met een jasje, witte bloes en een nette broek ben je bij de stewards wel klaar. Dat hoeft van mij ook niet te veranderen, want dit werkt erg goed zo. Wel is het voor mij te saai om te verzamelen, daarom verzamel ik ook uniformen van stewardessen."

Cabin Crew. Fashion in the Air is tot en met 4 februari te zien. Tijdens de tentoonstelling worden ook rondleidingen gegeven door Muskiet, lezingen gegeven en er is een Barbie 'Stewardess' ruilbeurs.