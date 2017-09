Schiedammer voorbereid op 'einde der tijden'

Gelovigen over de hele wereld kijken met spanning uit naar zaterdag 23 september. Zij verwachten dan een teken Gods, als begin van het einde der tijden.

Schiedammer Wim van Zanten weet het zeker: er gaat iets gebeuren. "Het is een uniek moment, dat voorspeld is in de Bijbel, in Openbaringen 12. De hemellichamen vormen een vrouwenfiguur."

Van Zanten ziet nu al tekenen des tijds. "Orkanen, aardbevingen, Noord-Korea. Volgens mij is er nog nooit zoveel rampspoed geweest. Dat zijn de barensweeën."

Plunderingen

De Schiedammer is voorbereid: zijn huis is gebarricadeerd met hekwerk. Hij heeft een grote hoeveelheid water en voedsel ingeslagen, om te kunnen overleven. "Je ziet wat er op Sint-Maarten is gebeurd na de orkaan: plunderingen. Daar heb ik mij tegen beschermd."

Wim van Zanten is een diepgelovig mens. In 2004 liet hij zich dopen en zei een leven als crimineel en hooligan bij Feyenoord vaarwel. Radio Rijnmond volgt hem al jaren en maakte reportages over zijn leven.

Feyenoord

Zaterdag is Feyenoord-NAC. Valt er dan nog wat te verwachten of te vrezen? "Ik zou gewoon gezellig gaan. Maar heb je iets te vrezen....als je niet in Jezus gelooft, dan ga je wel de ellende in."

Wim van Zanten wil nog een ding kwijt:"Het gaat er niet om dat de wereld op 23 september vergaat. Dat is niet zo. Voorlopig nog niet. Het is het begin van de rampen."

En als er niets gebeurt? "Dan gaat het leven gewoon door en gaan we verder met het verkondigen van het evangelie."