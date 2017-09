Barendrechtse rij-instructeurs bezorgd over kwaliteit kandidaten

CBR Barendrecht. Foto: streetview

Rijinstructeurs die vrijdag in het Barendrechtse Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen centrum (CBR) wachten of hun kandidaat het rijbewijs heeft gehaald, maken zich zorgen over het niveau van hun leerlingen.

Geëxamineerden hebben moeite met de basisvaardigheden van het autorijden of zijn nog teveel bezig met de handelingen om het voertuig te besturen, geven de instructeurs aan. Ook worden studenten volgens hen te vroeg op rij-examen gestuurd. Te vroeg op examen

Een van de instructeurs: "Er komen ook leerlingen van andere rijscholen bij ons binnen. Zij zijn al eens bij het CBR geweest. Terwijl ik hen nog heel veel aan te leren of af te leren heb. Zo zie ik dat maar een deel van de bijzondere verrichtingen de revue gepasseerd is. Ze rijden te hard en kunnen nog niet anticiperen". "Vaak genoeg ben ik erachter gekomen dat een leerling kapot is gemaakt door een andere rijschool, omdat hij te vroeg is gaan afrijden. Ik vergelijk het vaak met een talentvolle profvoetballer die te vroeg is gebracht, dat geldt ook voor een leerling. Het is een kwestie van de juiste timing", benadrukt een ander. Oplossing

De instructeurs dragen ook oplossingen aan om de kwaliteit van de rijlessen te verbeteren. Zo stellen zij voor om de opleidingseisen aan te scherpen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (kortweg VOG) in te voeren en streekproefcontroles te houden. Brancheorganisaties als de Vereniging Rijschool Belang en de Federatie Autorijschool Management hebben een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarin pleiten ze voor een betere kwaliteitscontrole van rijscholen en instructeurs, omdat de helft van de kandidaten die voor het eerst opgaan voor het rijexamen zakt.