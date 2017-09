VIDEO: Olifanten Blijdorp maken kennis met nieuwe zandvloer

De olifanten in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn voor het eerst in het vernieuwde binnenverblijf geweest. Aarzelend verkenden ze de nieuwe zandvloer.

Er is drie maanden aan de vloer gewerkt. De betonvloer in het middendeel moest er uit gehakt worden en de zandbak moest zeker anderhalf tot twee meter diep zijn. De zandvloer is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Vereniging Vrienden van Blijdorp. Ook andere dierverblijven krijgen een nieuwe vloer. De olifanten krijgen zaterdag nog even tijd om het verblijf te verkennen. Vanaf zondag is ook het publiek weer welkom in olifantengebouw Taman Indah.