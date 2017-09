KNRM haalt hartpatiënte van cruiseschip bij Hoek van Holland

Medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben vrijdag een vrouw met hartklachten van het cruiseschip Aida Prima gehaald. Het schip was vertrokken uit Rotterdam richting Hamburg en voer op dat moment nog net op de Nieuwe Waterweg.

Tijdens de vaart kreeg de vrouw het benauwd. De scheepsarts heeft haar eerst gestabiliseerd.

Vier ambulancebroeders gingen aan boord van de reddingsboot Jeanine Parqui van de KNRM om de vrouw te voorzien van medische hulp. De vrouw is daarna per brancard over gezet is op de reddingsboot.

Dit gebeurde bij de zogeheten breakdoor. Dat is een deur in de boeg op enkele meters boven de waterlijn om bijvoorbeeld scheepsloodsen binnen te laten.

Drie kwartier na de eerste melding kon de vrouw per ambulance worden vervoerd. Haar man is met het cruiseschip meegevaren naar Harmburg. Vanaf daar wil hij gelijk terugrijden naar zijn vrouw in Rotterdam.