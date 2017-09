Ruime nederlaag voor vrouwen Excelsior Barendrecht

De vrouwen van Excelsior Barendrecht hebben in de eredivisie een ruime nederlaag moeten slikken. Voor eigen publiek was FC Twente met 0-6 te sterk.

In de eerste helft ging het nog wel naar behoren met het team van Sander Luiten en was de ruststand in Barendrecht 0-1. In de tweede helft ging het alsnog flink mis, zoals dat eerder in het seizoen ook al gebeurde tegen de vrouwen van PSV.

Na drie speelrondes in de eredivisie wachten de vrouwen van Excelsior Barendrecht nog op hun eerste punt en staat het met een doelsaldo van 2-17 onderaan.