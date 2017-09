Waterschap zaait dijken in met bloemen

Leo van Gelder van het waterschap

Het Waterschap Hollandse Delta zaait twee dijken vol met 23 soorten bloemrijke planten. Het gaat om de buitendijk in Strijensas en de Gorsdijk in 's-Gravendeel. Vrijdag is het eerste stuk ingezaaid.

Het waterschap gebruikt zaden van verschillende meerjarige planten en bloemen in allerlei kleuren. Hollandse Delta beheert in totaal zevenhonderd kilometer dijk. Als het beheer goed te doen is en bewoners en recreanten positief zijn, komen er meer bloemrijke dijken.