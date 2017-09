Sliedrecht installeert nieuwe kinderraad

Foto: Suzanne Kraaijeveld Foto: José Kraaijeveld Foto: José Kraaijeveld

"Ik wil later graag in de politiek werken, dus in de kinderraad zitten lijkt mij leuk", zegt de Sliedrechtse Lisanne van de Wege. De politica in de dop is een van de zestien basisschoolleerlingen die dit schooljaar in de kinderraad van de gemeente Sliedrecht zitten.

Sliedrecht heeft voor de tweede keer op rij een kinderraad. Alle basisscholen van het dorp konden twee leden afvaardigen. De zestien leerlingen zitten allemaal in groep 7 of 8. In totaal zijn acht verschillende basisscholen vertegenwoordigd. Elke school vormt een eigen fractie. Burgemeester Bram van Hemmen: "Ik vind het fantastisch dat ons dorp een kinderraad heeft. De kinderen zijn enthousiast. Het plezier van politiek bedrijven geven ze door aan klasgenootjes. Zo is elke scholier op de een of andere manier betrokken." Van Hemmen en de wethouders vragen de mini-raadsleden mee te denken over een deel van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Lisanne en haar vriendin Fleur Lijflander van openbare basisschool De Wilgen hebben wel een idee. Als 'doorgewinterde ambtenaren' geven ze de toelichting: "Wij werken daar de komende maanden aan met de raadsleden die wij als buddy's toegewezen hebben gekregen. Op dit moment kunnen we er niets over zeggen." Dat de gemeenteraad zo goed bevalt, bewijst Jayda Middelkoop wel. Samen met haar zus Fenna vormen zij de fractie van openbare basisschool Roald Dahl. Jayda: "Dit is mijn tweede jaar en ik vind het zo leuk. Het drinken en de koekjes staan klaar, ik voel mij meteen thuis." Fenna vult haar zus aan: "Het is handig dat wij niet alleen in schoolpauzes hoeven te overleggen, maar thuis kunnen we ook goede ideeën bespreken."