Gewonde bij schietpartij Rotterdam

Bij een schietpartij aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is iemand gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden. Naar een tweede verdachte wordt gezocht.



De schietpartij was rond 06.30 uur zaterdagochtend op een parkeerplaats bij een uitgaansgelegenheid aan de Prins Alexanderlaan. De beveiligers van de club wisten één verdachte te overmeesteren. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer. Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Pernis. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Op de parkeerplaats is een vuurwapen gevonden. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.