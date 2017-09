Burendag: kommie een bakkie doen?

Burendag wordt al enkele jaren georganiseerd, ook op diverse plekken in onze regio

Het is zaterdag Burendag in Nederland. In onze regio wordt dat op zo'n vijfhonderd plekken gevierd. Buurtbewoners drinken koffie met elkaar of ze knappen samen de natuurspeeltuin op.

Er doet dit jaar een recordaantal initiatieven mee aan de landelijke Burendag, bijna 6.000 activiteiten zijn aangemeld. Vorig jaar waren dat er 'maar' 4.600. Initiatieven in onze regio

Ook in onze regio hebben bewoners initiatieven ingediend. Zo kunnen buren op het Dr de Snooplein in Brielle met elkaar een bakkie doen en gaan ze aan de Neerpolderseweg in Giessenburg met elkaar barbecueën. In de Vrij en Blijstraat in Kinderdijk is een speeltuinfeest en aan De Meesterstraat in Schiedam wordt buurtbewoners gevraagd de handen uit de mouwen te steken: het opknappen van de natuurspeeltuin staat daar centraal. Dichter bij elkaar

Het doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het is de twaalfde keer dat het evenement wordt georganiseerd.