Volg Feyenoord en Sparta op Radio Rijnmond

Niks missen van de duels van Feyenoord en Sparta vanavond? Volg onze radiouitzending tussen 19:00 en 23:00 op 93.4FM of online!

Feyenoord speelt vanaf 19:45 uur tegen NAC Breda. Vanaf 19:00 uur blikken we vooruit, onder meer met Jeroen Hertzberger. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop geven het vertrouwde wedstrijdverslag.

Vanaf 20:45 hoor je ook her verslag van ADO Den Haag - Sparta. Dennis Kranenburg is in de Residentie voor het verslag van het belangrijke duel onderin de eredivisie.