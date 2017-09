Premier Rutte herdenkt geweldslachtoffers in Laurenskerk

Laurenskerk (Foto: Tom van Vark)

Het is zaterdag de Dag Herdenken Geweldslachtoffers. In de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam heeft premier Rutte speciaal daarvoor een toespraak gehouden: put troost uit lotgenotencontact, was zijn boodschap.

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers wordt elk jaar gehouden en is bedoeld voor nabestaanden en vrienden van wie een dierbare is omgebracht. Ze doen dat door te vertellen over diegene en door foto's te laten zien. In de Laurenskerk hield premier Rutte een toespraak om lotgenoten een hart onder de riem te steken: "Daders die iemand om het leven brengen, nemen niet alleen het leven van het slachtoffer, maar veroorzaken ook blijvende pijn in de levens van ouders, kinderen, familie en vrienden." Troost

"Vandaag bent u met lotgenoten", zei Rutte voor de samen gekomen mensen in de Rotterdamse kerk. "U ziet dat u niet alleen staat. Ik hoop dat dat een vorm van troost biedt." "Vandaag bent u met lotgenoten", zei Rutte voor de samen gekomen mensen in de Rotterdamse kerk. "U ziet dat u niet alleen staat. Ik hoop dat dat een vorm van troost biedt." De premier wijdde een deel van zijn toespraak aan Jack Keijzer, de organisator van de dag. Keijzer doet dat dit jaar voor het laatst. "Ik wil je daar niet alleen graag voor bedanken, maar ook mijn enorme respect uitspreken voor alles wat je hebt gedaan", aldus de premier. Keijzer verloor zijn beide zoons.