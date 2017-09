'Beetje onrustig' bij start Rotterdamse Pride Walk

In het centrum van Rotterdam hebben zaterdag een paar honderd mensen meegelopen in de Pride Walk. Het begin van de wandeling verliep wat onrustig toen links en rechtse groeperingen elkaar opzochten.

De wandeling werd georganiseerd als onderdeel van Rotterdam Pride, waarbij seksuele diversiteit wordt gevierd.

Volgens de politie deed een diversiteit aan mensen mee aan de optocht, waaronder linkse en rechtse groeperingen. Ze droegen de wandeling allebei een 'warm hart toe', maar verschilden onderling over de invulling van de Pride Walk.

Klappen over en weer

Toen de wandeling bij de Boompjeskade begon, zochten beide groepen elkaar op. Dat zorgde voor wat onrust. Politieagenten besloten er voor de zekerheid tussen te gaan staan.

Over en weer vielen enkele klappen, maar nadat agenten de betrokkenen uit elkaar hadden geduwd, keerde de rust weer. Er hoefde niemand te worden aangehouden.

Spandoeken

Sommige deelnemers liepen met spandoeken met daarop teksten als 'Geen mens is illegaal' en 'Our pride is not your profit'.

Het is de vierde keer dat Rotterdam Pride wordt georganiseerd. Het thema dit jaar is 'Veiligheid' en de festiviteiten daaromheen duren nog tot en met zondag.