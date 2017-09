Man overvalt winkel in Rotterdam-Rubroek

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam-Rubroek is zaterdagmiddag een winkel overvallen. Volgens de politie deed de dader een greep in de kassa.

De dader kwam de zaak, vermoedelijk een kringloopwinkel, binnen met een mes. Hij bedreigde een medewerker en vroeg om geld. Dat kreeg hij. Daarna ging de dader er weer vandoor. De medewerker raakte niet gewond.