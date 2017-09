Agenten nemen onderbroeken, schoenen en melkpoeder in beslag bij Roemeense dievenbende

Foto: Politie

De politie heeft vrijdag in Rotterdam-Pendrecht zeven Roemenen aangehouden voor winkeldiefstal en heling. In het huis waar ze werden opgepakt nam de politie kleding en schoenen in beslag.

Bijna alle spullen waren nog voorzien van winkellabels. Ook werden speciaal voor diefstal geprepareerde tassen gevonden. Inval

Na een langer onderzoek viel de politie het huis aan de Ellewoutsdijkstraat binnen. In het pand waren twee vrouwen en vijf mannen, allemaal Roemenen, aanwezig. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij de doorzoeking van het huis vonden agenten 150 onderbroeken, 125 stuks bovenkleding, schoenen, toiletartikelen, lingerie, oorbellen en blikken babymelkpoeder. Agenten namen ook nog een wapen, een ploertendoder en twee auto's in beslag. De politie zoekt uit of de Roemenen zich schuldig hebben gemaakt aan meer diefstallen of andere misdrijven.