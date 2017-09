Blaak wereldkampioen op de weg

Chantal Blaak werd zaterdag wereldkampioen op de weg (Bron: ANP - Cornelius Poppe)

Chantal Blaak is zaterdag in Bergen wereldkampioen op de weg geworden. De wielrenster uit Zuidland demarreerde in Noorwegen op ongeveer acht kilometer van de eindstreep uit de kopgroep en soleerde naar de finish. Het zilver was voor de Australische Katrin Garfoot, terwijl Amalie Dideriksen uit Denemarken het brons pakte.

Tijdens de wegwedstrijd maakte Blaak op 66 kilometer van de finish een harde val, maar ze wist op allersterkste wijze terug te komen. De Zuidlandse kent een geweldig seizoen. In juni werd zij al Nederlands kampioen. Zaterdag veroverde Blaak voor het eerst de regenboogtrui.