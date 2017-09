Amateurvoetbal: Barendrecht de sterkste in derby

Barendrecht heeft zaterdag in de Tweede Divisie met 3-1 de derby tegen Jong Sparta gewonnen. Daniel Esajas, Joey Jongman en Richard Stolte waren voor Barendrecht de doelpuntenmakers op Het Kasteel. Namens Jong Sparta scoorde Ayoub Boukhari het enige Rotterdamse doelpunt.

Na vijf wedstrijden heeft Barendrecht, nummer zevende op de ranglijst, zeven punten gepakt. De belofteploeg uit Rotterdam is terug te vinden op de achttiende en laatste plaats met één punt.

Excelsior Maassluis speelde voor de derde keer in de competitie gelijk. De ploeg van Jeroen Rijsdijk deelde de punten met de Koninklijke HFC (1-1). Daan Smith maakte uit een kopbal de gelijkmaker voor de Tricolores. Excelsior Maassluis vindt zichzelf terug op de tiende plaats met zes punten.

Derde Divisie Zaterdag

ASWH zag Quick Boys in Hendrik-Ido-Ambacht met 1-0 winnen. De wit-zwarten hebben na vier wedstrijden vier punten gepakt en staan twaalfde.

Capelle ging in de uitwedstrijd tegen SV Spakenburg met 4-2 onderuit. Namens de gasten maakte Olaf van der Sande beide treffers, waarvan één strafschop. Na vier wedstrijden heeft Capelle vier punten. Het team van trainer Winand van Loon staat op basis van doelsaldo dertiende.

Spijkenisse speelde tegen ACV een doelpuntrijk duel, maar de ploeg van trainer Peter Wubben kon in Assen niet winnen: 5-3. Voor de groen-witten maakten Serginio van Axel-Dongen en Michael van Dommelen (2x) de treffers. Spijkenisse zoekt na vijf wedstrijden nog steeds naar de eerste overwinning in de Derde Divisie. De club staat zeventiende met twee punten.

Hoofdklasse A

RVVH en Zwaluwen hielden in de derby de bordjes in evenwicht (1-1). Voor de Ridderkerkers scoorde Sanzio Dieterich het openingsdoelpunt, terwijl Raoul Gillet namens de Vlaardingers gelijk maakte. Zwaluwen miste nog een strafschop. RVVH pakte het eerste punt van dit seizoen, maar staat na vier wedstrijden onderaan. Zwaluwen staat na drie wedstrijden in de middenmoot met vijf punten.

De derby tussen SteDoCo en Rijsoord eindigde ook in een gelijkspel (1-1). Ard Hartman schoot de gasten in de achtste minuut op 0-1 via een strafschop, maar vijf minuten later maakte Jordey van Dam voor de thuisploeg alweer gelijk (1-1). Voor SteDoCo betekende dit gelijkspel het eerste puntenverlies van dit seizoen. De ploeg van trainer Frans Adelaar staat na drie wedstrijden derde met zeven punten. Promovendus Rijsoord blijft het goed doen en heeft als nummer twee na vier wedstrijden acht punten verzameld.

Smitshoek boekte de eerste overwinning van het seizoen. De oranjehemden versloegen in eigen huis Jodan Boys met 2-1. Bart Deprez en Jordi Dekker maakten de doelpunten voor de Barendrechtse club. Het team van trainer Richard Middelkoop staat na drie wedstrijden elfde met drie punten.