Neptunus onderuit tegen Amsterdam

Neptunus in het eigen Familiestadion

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag de op een na laatste wedstrijd van de play-offs verloren. Het team van trainer Ronald Jaarsma zag L&D Amsterdam Pirates in het Neptunus Familiestadion met 6-4 winnen. De Rotterdammers waren al zeker van groepswinst.

Neptunus pakte in de vierde inning een 2-0 voorsprong en leidde na vijf innings met 4-1. Maar de Amsterdammers rechtten in de daaropvolgende innings de rug en kwamen op gelijke hoogte (4-4). In de negende en laatste inning maakten de gasten nog twee punten, waardoor de eindstand tot 4-6 werd bepaald.

Zondag speelt Neptunus de laatste wedstrijd in de play-offs tegen Amsterdam. Op donderdag 28 september beginnen de Holland Series, die maximaal duren tot zondag 15 oktober. Neptunus heeft daarin een extra thuiswedstrijd.