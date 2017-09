Gudde over zijn laatste thuiswedstrijd: 'Het voelt apart'

Eric Gudde beleeft zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd als algemeen directeur van Feyenoord. De Maassluizer zal in november beginnen met zijn functie als directeur betaald voetbal bij de KNVB. "Het voelt wel apart", zegt Gudde in gesprek met RTV Rijnmond.

De algemeen directeur van de Rotterdammers weet dat hij in Zeist een zware klus krijgt: "Het is een uitdaging in lettertype twintig volgens mij. Ik denk er af en toe over na, maar gelukkig is mijn programma bij Feyenoord nog zo druk." Gudde houdt in oktober een break in Australië en weet dat hij bij terugkomst van vakantie met flinke dossiers te maken heeft. "Daar ga ik nadenken hoe ik mijn functie ga aanpakken. De inhoud houd ik nog even voor me."

Eén dossier waar Gudde mee te maken krijgt, is het zogeheten 'kunstgrasdossier'. De Maassluizer weigert daar nu inhoudelijk op in te gaan. "Als directeur van Feyenoord weet men mijn standpunt. Waar het nu om gaat, is dat we moeten stoppen met onderzoeken. We moeten oplossingen gaan werken."